【パリ共同】フランスのマクロン大統領は3日、米軍によるベネズエラ攻撃を受け、X（旧ツイッター）で「ベネズエラの人々はマドゥロ大統領の独裁から解放され、喜びに浸るしかない」と表明した。その上で、平和的、民主的で、ベネズエラの人々の意思を尊重した政権移行を求めた。