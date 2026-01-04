【ロンドン共同】スターマー英首相は3日、X（旧ツイッター）で、米軍が拘束したベネズエラのマドゥロ大統領は「正統性がない大統領」だと指摘し、国民の意思を反映した平和的な政権移行を望むと表明した。英BBC放送のインタビューでは、米軍によるベネズエラ攻撃に英国は「一切関与していない」と述べた。Xへの投稿では、国際法を順守する必要性を強調し、今後数日以内に米当局者とベネズエラ情勢について協議する意向を示した