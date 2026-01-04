北朝鮮が4日朝、弾道ミサイルの可能性のあるものを少なくとも2発発射し、いずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外側に落下したとみられる。防衛省関係者が明らかにした。発射を受けて高市早苗首相は、情報収集に全力を挙げ、国民に対して迅速・的確な情報提供を行うこと、航空機、船舶などの安全確認を徹底すること、不測の事態に備え、万全な態勢をとることの3点を指示した。