第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。2位は国学院大で、史上最高順位に。レース中、熱い前田康弘監督が運営管理車の中で口にした思いに、ファンも思わず笑いを誘われていた。3日の7区。国学院大の高山豪起（高川学園）が早稲田大、中央大に追いついて2位争いをしていた時だ。中継した