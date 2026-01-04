2026年の干支は「午年」。古来から「馬」は人間の生活や文化と深いつながりがある動物です。そのためか今年は、牧場・競馬場・美術館・動物園・馬術部ほか、馬に関わるさまざまなところがSNSで所属馬たちのアピールをしています。そして、日本各地の生きた馬を「御神馬」としている神社も、初詣の様子などが各メディアでも取り上げられ「ひとめ御神馬に会いたい」と願う人で賑わっている様子が注目されているようです。馬は成功・