箱根駅伝18年ぶりの往路優勝こそ逃したものの、早大が“黄金時代到来”を予感させた。早大が全国高校駅伝「花の1区」逸材乱獲日本人最高記録を大幅更新の増子陽太まで往路を制した青学大に18秒差の2位。5区の山上りでは、先頭の中大から1分12秒遅れの2位でタスキを受けた工藤慎作（3年）が一時トップに立った。4区では、スーパールーキーの鈴木琉胤（1年）が圧巻の区間賞を獲得。20.9キロを日本人歴代最高の1時間0分1秒で駆