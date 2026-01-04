「抜く時に（乗っていた運営管理車に）向かってピース（サイン）を送られた」（早稲田大の花田監督）、「強かった。惚れ惚れした」（中央大の藤原監督）、「あれは何？神なの？全部持っていかれました」（国学院大の前田監督）。箱根駅伝往路Vは逃すも、早大に黄金時代到来の予感 王者・青学大との2強へ“金の卵”ゴロゴロ2日の「箱根駅伝」の山上りの5区で異次元の走りを見せつけ、青山学院大の往路ミラクル大逆転劇の主役