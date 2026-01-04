渡邉新太がエース「10番」を背負う水戸ホーリーホックは1月3日、2026シーズンのトップチーム体制が決定したと発表。初のJ1に挑む選手たちの背番号がお披露目となった。水戸は2025シーズンでJ2を制して、今季はクラブ初となるJ1を戦う。ここまでDF井上聖也、MF鳥海芳樹、DF真瀬拓海、MF嵯峨康太、MF安藤晃希、GK上山海翔、MF島谷義進、MF山下優人、MF山下翔大、DF佐々木輝大の計10名が新加入選手として加わった。スタッフ陣は