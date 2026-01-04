トランプ米大統領は3日、ベネズエラのマドゥロ大統領を逮捕しベネズエラ国外に移送したと明らかにした。トランプ大統領はこの日トゥルースソーシャルへの投稿で「米国はベネズエラとその指導者ニコラス・マドゥロ大統領に対する大規模攻撃を成功的に遂行した」と明らかにした。続けてトランプ大統領はマドゥロ大統領に対し「妻とともに逮捕されその国（ベネズエラ）の外に飛んで行った」と伝えた。トランプ大統領は続けて「この作