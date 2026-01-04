愛知県津島市の市営住宅で火事があり、焼け跡から住人の夫婦とみられる2人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】市営住宅で火事住人の夫婦か焼け跡から２人の遺体見つかる愛知・津島市 4日午前0時ごろ、津島市唐臼町の5軒棟続きの市営唐臼住宅C棟で、近隣住民の女性が火災報知器の音に気付き外に出たところ、川野奠さん（81）の部屋から煙が出ているのを見つけ110番通報しました。 消防車5台が消火にあたり、火はおよそ2