横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズは、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を1月10日から4月10日まで開催する。フェアでは十勝地方と道央エリアの食材に焦点を当て、北海道産黒毛和牛「e-びーふ」のタタキ、厚真町のブランド豚「米愛豚」のクルート焼き、函館大沼牛の石焼きステーキ、本ずわい蟹食べ放題などをビュッフェ形式で提供する。寿司コーナーでは青森県大間と同じ漁場で水揚げされる「戸井本まぐろ」などを握り寿司で用