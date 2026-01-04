年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！ 本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。 基本情報 サービス名称 BIGLOBEモバイル 利用できる回線