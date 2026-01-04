韓国軍は北朝鮮が4日朝、日本海に向けて弾道ミサイルとみられる飛翔体を数発発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が4具午前7時50分ごろ、首都・平壌周辺から弾道ミサイルとみられる飛翔体数発を発射しました。詳しい飛距離などはわかっておらず、分析を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは去年11月以来です。韓国の李在明大統領は4日から中国を訪問し、習近平国家主席との会談を予定しています。