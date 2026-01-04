3日、米フロリダ州の私邸で記者会見するトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日の記者会見で「米国の巨大な石油会社がベネズエラで数十億ドル（数千億円）を投じて石油インフラを修復し、国のために利益を上げ始める」と主張し、米石油大手にベネズエラに復帰して石油産業を再生するよう促した。世界最大の石油埋蔵量を誇るベネズエラは50年前の1976年に石油産業を国有化した。チャベス前大