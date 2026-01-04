歴史学の世界において、織田信長の評価が変わりつつある。東京大学史料編纂所教授の本郷和人さんは「信長はあくまで室町幕府のナンバー2だったとする解釈が有力視されている。しかし私はこの論には賛同できない。やはり信長は全国統一を目指したと考えるべきだ」という――。※本稿は、本郷和人『「ナンバー2」の日本史』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。織田信長像（写真＝東京大学史料編纂所／CC-PD-Mark／Wikimedi