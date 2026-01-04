新年を迎えた後に、最初に訪れる二十四節気が「小寒（しょうかん）」です。2026年は1月5日（月）で、寒さが本格的に始まる「寒の入り」でもあります。今回は気象予報士の視点から、小寒の時期の気象の変化や季節行事などを解説します。小寒（しょうかん）とは？いつ？小寒（しょうかん）は二十四節気の一つで、毎年1月5日〜6日頃に訪れます。2026年は1月5日（月）が小寒です。前年の冬至から数えて15日目にあたる節目で、ちょうど