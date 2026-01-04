ミカンの季節がやってきました。皆さんはミカンを食べるとき、白い筋はどうしていますか？見た目や食感が気になって、取り除いていませんか？実は、その白い筋こそが栄養の宝庫だったのです。老舗青果仲卸・小林青果株式会社の果物担当、代表取締役社長の岩本良一氏に、意外と知られていない白い筋の効能と、おいしく食べるコツを伺いました。◆白い筋は“ビタミンP”の宝庫!体に嬉しい3つの影響ミカンの白い筋に含まれる注目成分