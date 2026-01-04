アメリカによる軍事作戦を受けたベネズエラの首都カラカスでは、目立った混乱は起きていないものの、市民の間に不安が広がっています。現地に詳しい関係者によりますと、首都カラカスでは、普段の土曜日と比べて外出している人の数は圧倒的に少なく、街は静かな状態だということです。現時点で、暴動や抗議デモは起きていないとしています。一方で、スーパーでは店の外まで行列が続いていて、先行きが見通せない中で、食料などに備