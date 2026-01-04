お葬式では、「黒のヒールパンプスを履くのがマナー」と聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。ヒールのある靴が苦手だけど、絶対に履かなきゃいけないの？実際どうなの？そんな疑問に東京ソワール公式インスタグラム（@tokyosoir_official）が回答しています。【動画】お葬式靴はヒール無しでもいい？ヒールが苦手な方、履き慣れない方必見！▽ お葬式靴はヒール無しでもいいの？弔事ではヒールパンプスが基本です