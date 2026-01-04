「日本文化に宿る美意識を世界に橋渡しする」ことを掲げる塚原龍雲氏曰く、伝統工藝品の作り手である職人たちが今、深刻な課題に直面しているという。後継者不足、変化する流通構造、そして経済的な困窮--。 【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん 書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成し、塚原氏が工藝産業の現場で目の当たりにしてきた、この国のものづくりの未来を揺るがす構造的