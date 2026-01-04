2025年1月4日午前、静岡県富士市のサウナ施設で火事がありました。この火災によるけが人はいません。 4日午前7時10分頃、富士市依田橋町で「家が燃えている、火が見える」などと近隣住民から消防に通報がありました。 火事があったのは、富士市依田橋町のサウナ施設「達磨サウナ」で、火はおよそ、1時間後に消し止められました。けが人はいないということです。 警察によりますと、出火当時サウナ施設は営業時間外だったという