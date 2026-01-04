アメリカのトランプ政権に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が、アメリカ・ニューヨークに到着しました。マドゥロ氏を乗せた航空機は3日午後4時半ごろ、ニューヨーク州の空軍基地に到着しました。上空からの映像では、マドゥロ氏と見られる人物が捜査官らに囲まれながら、タラップをゆっくりと降りる様子が確認できます。マドゥロ氏は麻薬密売などを共謀した罪でニューヨーク州の連邦地裁に起訴されていて、アメリカメディアに