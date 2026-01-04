アメリカのトランプ政権によるベネズエラ攻撃について、イギリスのスターマー首相は3日、「我々は関与していない」とした上で、「国際法を遵守すべきだ」と強調しました。イギリススターマー首相「我々はその件（攻撃）に一切関与してないと断言します。ご存じのとおり、私は皆が国際法を順守すべきだと信じているし、繰り返しそう申し上げてきました」また、「まずは事実関係を明らかにしたい」と述べ、トランプ大統領と協議す