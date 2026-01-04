防衛省は、先ほど発射された弾道ミサイルとみられる飛翔体が、すでに落下したと推定されると発表しました。【映像】北朝鮮・平壌北朝鮮は、午前8時ごろ、弾道ミサイルとみられる飛翔体を発射しました。防衛省は、その飛翔体がすでに落下したと推定されると発表しました。政府関係者によると、発射された飛翔体は、少なくとも2発と見られ、日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定されるということです。政府は引き続