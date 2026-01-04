パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が2025年12月29日、自身のインスタグラムを更新。ウィンタースポーツを楽しむ様子を披露した。「『一年間お疲れ様でした』の旅行に行ってきました」角田選手は、「『一年間お疲れ様でした』の旅行に行ってきました」と報告し、スノーボードやスキーを楽しむ姿を投稿した。角田選手によると「十数年ぶりのスキー」「人生初のスノーボード」とのことで、「景色が本