ロックは揉め事の温床だった近年、海外の大物バンドのライブ会場で目立つのは、中高年ファンの多さである。先日、日本武道館で行われたチープトリックのライブでは明らかに還暦を過ぎたファンたちの黄色い歓声が飛び交っていた。【写真を見る】ステッキとサングラスがトレードマーク！日本が誇る元祖ロックンロールスター「内田裕也氏」の秘蔵写真当然、会場は和やかな空気で包まれ、暴力的な匂いなど一切ない。しかし、か