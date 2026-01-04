アメリカのトランプ政権は3日南米のベネズエラに大規模な軍事作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束して身柄をニューヨークに移送しました。ベネズエラの首都カラカスでは3日未明、アメリカ軍のものとみられるヘリコプターが上空を飛び交う様子などが映像でとらえられ、その後、各地で爆発が相次ぎました。トランプ政権は、今回の攻撃について国防総省やCIA中央情報局などが数か月前から計画し、戦闘機や爆撃機などあわせて150機以上の