北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを発射したことを受け、高市総理は「情報収集・分析に全力を挙げる」などの総理指示を出しました。高市総理は先ほど、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを発射したことを受け、関係省庁などに対して、▼情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して迅速・的確な情報提供を行うこと、▼航空機、船舶等の安全確認を徹底すること、▼不測の事態に備え、万全の態勢をとることこの3つの「総