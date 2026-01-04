冬の脱水症を予防するためには、こまめな水分補給と部屋の加湿が重要です。また、脱水症は「かくれ脱水」とも呼ばれ、気づかぬうちに進行することがあります。今回は、冬の脱水症の隠れた危険サインと正しい水分摂取の方法について「管理栄養士」の髙橋さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：髙橋 沙都（管理栄養士） 宮城学院女子大学食品栄養学科を卒業後、公務員として学校給食施設に勤務。結婚を