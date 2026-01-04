茨城県取手市は2026年1月5〜31日の期間、2025年度に採用された保育士を対象とする「新規採用保育士等応援補助金」と、勤続年数に応じて補助額が増えていく「保育士等勤続功労補助金」の申請を受け付ける。●取手市内の民間保育園などに従事している保育士が対象取手市では、市内の民間の保育園などにおける保育士などの処遇改善を図るべく、2025年度に「民間保育士等処遇改善補助金（とりで手当）」を創設している。今回、受