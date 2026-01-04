1月28日、2月25日にそれぞれ権利付き最終日を迎える1、2月の期末配当もしくは中間配当による利回りの高い上位30銘柄を取り上げました。これから配当狙いで買った場合に得られる配当金額とその利回りを示しています。 ※年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(25年12月30日現在) 対象月対象月実績 コード 銘柄名 市場 決算期 配当