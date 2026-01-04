貫秀寺に安置されている即身仏「弘智法印宥貞」＝8月、福島県浅川町飢饉や疫病に苦しむ人々を救おうと石室で読経しながら息絶えた僧侶の姿を今に残す「即身仏」。全国に二十数体あるうち、1体が福島県浅川町の貫秀寺にある。文化財には指定されていないが「お薬師さん」と親しまれ、長らく地域住民や宗派の異なる寺が大切にしてきた。（共同通信＝湯山由佳）浅川町の即身仏は「弘智法印宥貞」。寺によると、1591年、現在の島根