【ニューヨーク＝金子靖志】米ＣＮＮテレビは３日、米国が拘束したベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を乗せた航空機がニューヨーク州の空軍基地に到着したと報じた。米軍は３日未明、ベネズエラの首都カラカスにある自宅でマドゥロ氏と妻を拘束。米司法当局は麻薬密輸などの罪で、マドゥロ夫妻をニューヨーク州で起訴したと発表した。夫妻は今後、ニューヨーク市内の拘置所に移送されるとみられる。