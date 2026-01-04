【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日の記者会見で、ロシアのプーチン大統領について「彼には満足していない。あまりに多くの人々を殺している」と珍しく批判した。トランプ氏はプーチン氏への融和的な姿勢で知られているが、ウクライナとの和平交渉が進展していない現状に不満を表明したとみられる。トランプ氏はウクライナ侵攻について「私はバイデン（前米大統領）、ゼレンスキー（ウクライナ大統領）、そしてプーチン