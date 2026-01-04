「すかいらーくHDが約240億円で買収」。’24年に外食業界を駆け巡ったこのニュースは、いま現実の「成果」として現れているようだ。日本経済新聞の報道によれば、『資さんうどん』の買収効果は「想定以上」。その勢いはすさまじく、親会社の中期経営計画を１年も前倒しで達成させるほどだという。なかでも驚くのは関西・大阪での熱気だ。“だしの文化”に誇りを持つはずの大阪人が、実は九州のうどんにすっかり魅了され、熱狂して