小学3年生の息子は、 なにかお店を見かけるたびに「あれも！」「これも！」と欲しがります。当然お祭りに行った日も、あれも欲しい、これも食べたい、と。けれど、その日のちょっとした出来事をきっかけに、息子の心に小さな成長が見られることがありました。 友人から聞いたエピソードを紹介します。 これ食べたい！