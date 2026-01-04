耳かき好きなら誰しも一度はやってみたいと思うのが自分の耳の中を見ながら耳かきをするということです。しかし、耳鼻科に行ってお願いするのも耳の中を見せてくれる耳かき専門店に行くのも「他人に耳の中を見られることが恥ずかしい」と思ってしまう人には高いハードル。QiPOWERのスマート耳かき「QE-1」を使えば専用のスマホアプリで自分の耳の中を見ながら思う存分耳かきできるということで、編集部に届いた実物を使ってどんな