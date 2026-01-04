ブライトンはバーンリーに2-0で快勝節でバーンリーとホームで対戦し、2-0で勝利を収めた。負傷から復帰した日本代表MF三笘薫は昨年9月以来となる先発出場を果たし、チームの勝利に貢献。地元メディアからは高評価が与えられた。6試合未勝利と苦しんでいたブライトンだったが、この日は格下を相手に終始主導権を握る。前半29分にFWジョルジニョ・ラター、後半開始早々にMFヤシン・アヤリのゴールで効率よく得点を重ね、危なげない