「豊臣秀吉」という名前を、私たちは当たり前のように使っている。しかし、秀吉が名乗った「豊臣」は、氏（うじ）なのだろうか、それとも苗字（みょうじ）なのだろうか。実は、この問いをきっかけに、戦国武将たちの名前の付け方から、日本人の名前に対する独特な考え方まで、深く掘り下げていくことができるのだ。今回は、意外と知らない名前の作法を通して、日本の歴史を紐解いていこう。※本記事は、本郷和人著『日本史の血脈』