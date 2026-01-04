将棋の王位、女流王位保持者による「王位・女流王位記念対局」が大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）が福間香奈女流王位（清麗、女王、女流王座、女流名人、倉敷藤花、33）に84手で勝利した。本局は非公式戦の平手戦で、女流王位の先手番。持ち時間は王位10分、女流王位が1時間。使い切ると1手60秒で行われた。収録日は2025年12月5日。【映像】新年の抱負を語る藤井六冠の表