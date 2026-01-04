―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって迎える新たな難問が「孤独」だ。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える。中年になると人間関係が狭くなっていく傾向があります。平日は家と会社の往復で終わるし、若い頃は仲が良かった友人も、結婚して子ども