防衛省によりますと4日午前8時前、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということです。すでに落下したとみられるということです。政府関係者によりますと、ミサイルとみられるものは日本海側にむかって複数、発射されましたが、落下したのは日本のEEZ＝排他的経済水域の外だということです。高市首相は情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して迅速・的確な情報提供を行うこと、航空機や船舶などの安全確認を