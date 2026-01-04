こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。アイラインって難しいですよね。特にメイク初心者さんは失敗しやすい部分です。今回は失敗しがちなNGアイラインと改善テクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?ペンシルアイラインで描くと目尻がもたつくメイク初心者さんが採り入れやすいのがペンシルタイプのアイラインですが、先の細いペンシルタイプでも目尻のラインがもたついてシャープに決まりにく