ダイソーをパトロール中、100均商品とは思えないほどクオリティの高いキャップを発見！これが100円ってすごいな〜とレジに通すと、まさかの300円でびっくり。よくよくタグを見るとたしかに300円の文字が…仕方なくそのまま購入しましたが、これが大正解！お値段以上に作り込まれた良品だったんです♪商品情報商品名：スポーツキャップ（部分メッシュ、反射プリント付き）価格：￥330（税込）販売ショップ