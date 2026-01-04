セリアの食器コーナーで、一際ラグジュアリーな輝きを放つお皿に出会いました。「SW楕円皿15.5cm」は、110円（税込）という安さを疑ってしまうほどのクオリティ。手に取った瞬間に感じる重厚感と、裏面に刻まれた産地を見て「これは買いだ！」と確信した逸品です。高見えの秘密とその魅力を詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：SW楕円皿15.5cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：15.5cm販売ショップ：セリ