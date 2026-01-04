スイスのスキーリゾートで、およそ40人が死亡した火災で、現場のバーの天井に設置されていた防音材が燃えたことで、被害が拡大した可能性があることがわかりました。【映像】火災現場の様子スイス南部クラン・モンタナのスキーリゾートにあるバーで1日未明、新年を祝うパーティー中に火災が発生し、少なくとも40人が死亡、119人が重軽傷を負いました。地元の捜査当局は、シャンパンのボトルに刺された花火が、天井の防音材に