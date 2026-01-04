韓国軍は先ほど北朝鮮が日本海に向け弾道ミサイルを発射したと発表しました。【映像】北朝鮮・平壌北朝鮮は先月28日にも金正恩総書記の視察のもと長距離戦略巡航ミサイル2発を発射したと明らかにしています。韓国軍の関係者は、年末年始に再び北朝鮮がミサイルの発射実験を行う可能性があると指摘していました。（ANNニュース）