防衛省によりますと、4日午前8時前、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということです。すでに落下したとみられるということです。政府関係者によりますと、ミサイルとみられるものは日本海側にむかって複数、発射されましたが、落下したのは日本のEEZ＝排他的経済水域の外だということです。政府は引き続き、日本への影響がないかどうか情報の収集を進めています。