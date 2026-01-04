愛知県犬山市の日本モンキーセンターで、飼育員が手作りしたおせちが動物たちに振る舞われている。新春恒例行事で、３日はアフリカセンターで披露された。オスのニシゴリラとしては国内最高齢の「タロウ」には、干支（えと）の午（うま）にちなんで、表面の皮をウマの形に彫り込んだスイカや鏡餅風のダイコンなど約２０種類の野菜や果物が用意された。タロウは、竹筒に入れたヒマワリの種を取り出したり、エビに飾り切りしたリ