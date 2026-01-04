3日夜、新潟県長岡市で市営住宅の一室から出火する火事があり、6人が救急搬送されました。いずれも命に別条はありません。警察によりますと、3日午後7時すぎ、長岡市東川口の市営しみず住宅で住民から「黒煙が見える」と警察に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、火元に住む男性を含む6人が病院に搬送されました。いずれも軽傷で命に別条はありませんが、このうち70～90代の男女4人が入院しています。